Активы украинских олигархов послужат нуждам СВО Аксенов: доход от продажи имущества украинских бизнесменов пойдет на нужды СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь доход, полученный от продажи национализированного в Крыму имущества украинских бизнесменов, будет направлен на нужды спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Решение об изъятии активов было принято региональным парламентом 3 февраля.

Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции, — написал Аксенов.

Он отметил, что с торгов будут проданы все без исключения национализированные объекты. Аксенов подчеркнул, что это принципиальная позиция, сдаваться в аренду или использоваться каким-либо другим способом эти объекты властями Крыма не будут.

Как сообщалось ранее, в Крыму национализировано около 500 объектов, принадлежавших Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову и другим украинским бизнесменам, а также политикам. В числе активов земельные участки, предприятия, различные здания и пансионаты.