В Крыму национализировали имущество крупных политиков и бизнесменов Глава парламента Крыма Константинов обьявил об изъятии активов Коломойского и Ахметова

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Игорь Коломойский

В Крыму национализировали имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому и ряду других украинских политиков и бизнесменов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Всего национализировано около 500 объектов, часть прибыли которых будет направляться на поддержку участников спецоперации.

Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу. Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, — сказал Константинов.

В частности, по его словам, под национализацию попали земельные участники, здания и пансионаты, принадлежащие украинским предприятиям, владельцами которых являются Ахметов и Коломойский. Также национализированы Камыш-бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, киевского футбольного клуба «Динамо» и завод холодильного оборудования в Красноперекопске.

Ранее сообщалось, что Ахметову принадлежат ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

Кроме того, под национализацию подпадет имущество Арсения Яценюка, владеющего ООО «СКАЙ ПЛАЗА» (известно как кинотеатр «Сатурн IMAX»), гражданина Литвы Коласа Игориса, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте, и Нестора Шуфрича, владеющего ООО «ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП».