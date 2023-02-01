В Крыму отберут имущество у украинских олигархов В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского, а также украинских банков

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Ринат Ахметов

В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, также будет конфисковано имущество ряда украинских банков и заводов.

В ближайшее время со своим имуществом расстанутся: Ринат Ахметов <…>Игорь Коломойский (ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК») и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО «Энвил», — написал Константинов.

Ахметову принадлежат ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

Кроме того, под национализацию подпадет имущество следующих украинских политиков: Арсений Яценюк, владеющий ООО «СКАЙ ПЛАЗА» (известно как кинотеатр «Сатурн IMAX»), гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте, Нестор Шуфрич, владеющий ООО «ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП», Рафик Дау Булос, владеющий АО «Стройдеталь».

В декабре 2022 года стало известно, что Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes. Издание оценило его активы в $850 млн. До этого состояние бизнесмена оценивали в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших украинцев. Кроме того, по информации Forbes, часть дохода была утрачена в результате повреждения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.