Аксёнов простил мат министру культуры Крыма

https://static.news.ru/photo/cd7e6a7e-8634-11eb-a37f-96000091f725_660.jpg Арина Новосельская Фото: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов решил не увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую за инцидент с её нецензурным выступлением во время видеоселектора. 11 марта она, считая, что её никто не слышит, обматерила работу своих помощников, тем самым прервав правительственное совещание.

Нет, в этой связи увольнять — точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничьё личное достоинство оскорблено не было, — сообщил РИА Новости Аксёнов.

При этом он признался, что сам изредка употребляет «крепкое словцо», но тому, что такой лексикон использует министр культуры республики, Аксёнов не очень рад. Совершенно другое дело, по его словам, — совещание по ЖКХ или строительству, там «все бы поняли, что без этого стройка не идёт».

Как писал NEWS.ru, Арина Новосельская извинилась за матерщину во время совещания. Произошедший конфуз она объяснила плохо работающей техникой и призналась, что очень переживает из-за случившегося. Как рассказала Новосельская, для её ведомства это было очень важное совещание, так как обсуждался ход работ над культурными объектами. По её словам, у неё вырвались «непарламентские выражения» из-за того, что перестала работать техника и она просто физически не могла слышать, что происходит на видеоконференции.

Телеведущий Иван Ургант уже спародировал чиновницу. В начале выпуска программы он обратил внимание на кружку, в которой лежал банан. «*** твою мать, поставили, как обезьяне. Вы чё, обалдели?», процитировал Ургант слова Новосельской. Соведущий призвал шоумена успокоиться. После чего Ургант, как и министр культуры полуострова, несколько раз попросил прощения.