Глава Крыма попросит у Путина финансовой помощи

https://static.news.ru/photo/4adca24a-d024-11eb-842c-96000091f725_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных стихией городов и районов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов, пишет ТАСС.

После того как будет определён размер ущерба, докладываюсь лично главе государства. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи, — цитирует его агентство.

Аксёнов добавил, что сегодня, 18 июня, до 19:00 власти региона проинформируют граждан, куда можно будет подавать заявления о компенсации ущерба.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города. Власти республики ввели межмуниципальный режим ЧС.

Аксёнов прибыл в Керчь и осмотрел затопленные районы. В Сети появилось видео, где за его лодкой плывут три человека. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что таким образом сотрудники МЧС добираются до местной подтопленной больницы. В главке МЧС по региону эту информацию опровергли, заявив, что в кадр попали гражданские лица.