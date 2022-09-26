Аксёнов сообщил, что его сын принял присягу в рамках частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что его сын принял присягу в рамках частичной мобилизации, передает РИА Новости. Глава региона побывал в войсковой части под Севастополем, где готовятся к выполнению поставленных задач мобилизованные из разных районов и городов республики резервисты, в том числе и его сын.

Мой сын уже присягу РФ принял, он в Вооруженных силах РФ отслужил, поэтому (находится. — NEWS.ru) здесь, — сообщил Аксенов.

Ранее он рассказал, что гордится своим сыном. По словам главы региона, молодому человеку позвонили из военкомата, и тот ответил, что не может остаться в стороне.

Аксёнов также сообщил, что каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. По его словам, это будет дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей. Также глава Крыма заверил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации.