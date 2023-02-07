Агрессивные собаки заставили чиновников ввести режим ЧС в Приморье В Чугуевском округе Приморья ввели режим ЧС из-за нападения собак

Фото: D. u. M. Sheldon/blickwinkel/Global Look Press

Власти Чугуевского муниципального округа Приморского края ввели режим ЧС из-за участившихся случаев нападения бездомных собак на людей, о чем сообщили в своем Telegram-канале. Также чиновники заключили контракт с местной компанией «Аристократ», которая будет заниматься отловом бездомных животных в округе. Эти решения были приняты сотрудниками администрации совместно с руководством МЧС, полиции, ветеринарами, прокуратурой и коммунальными службами.

Администрацией округа было проведено заседание штаба КЧС. <...> В ходе заседания было принято решение объявить режим ЧС на территории округа, связанного с нападением собак. Также члены штаба приняли решение заключить договор без проведения аукционных процедур с ООО «Аристократ» на отлов в кратчайшие сроки безнадзорных животных с территории Чугуевского округа, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Приморского края, в период с 3 по 6 февраля в селе Чугуевка бездомные собаки покусали троих несовершеннолетних.

Ранее мэр Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев заявил, что решить проблему бродячих собак можно путем убийства четвероногих. Градоначальник сослался на практику по ликвидации животных, действовавшую в СССР. По его мнению, это единственный правильный способ.