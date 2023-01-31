Иркутский мэр оправдался за призывы убивать собак

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Евгений Юмашев

Мэр города Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев оправдался за свои призывы убивать бездомных собак. Он отметил, что его слова были вырваны из контекста. Как заявил Юмашев, в Белоруссии бездомная собака через две недели передержки в приюте, если хозяина не находят, усыпляется. Так же было и в СССР, подчеркнул мэр. В России же, считает он, используют закон о регистрации домашних животных и правилах их выгула, не обеспечивая при этом безопасность граждан, передает URA.RU.

Даже те животные, что выпускаются с бирками, несут опасность для взрослых и детей. Я ежедневно получаю сообщения с жалобами, что где-то пройти невозможно, что люди такси вызывают. Закон не работает, и рано или поздно мы придем к тому, чтобы всех бездомных собак, у которых нет хозяев, усыплять. Это мое мнение, — сказал чиновник.

Он объяснил, что за одну собаку питомникам «мы платим 48 тысяч рублей». Городу на нужды дают пять миллионов рублей, местной администрации «нужно добавлять пять своих».

Что нам, некуда девать деньги? И вот недавно пришла статистика, что за три года зафиксировано больше трех тысяч нападений собак на людей, когда животные покусали граждан, — заметил Юмашев.

Ранее зампред комитета по экологии Владимир Бурматов назвал «идиотской инициативой» предложение мэра Бодайбо отстреливать бездомных собак. В беседе со СМИ он подчеркнул, что идея не будет принята в Госдуме, поскольку незаконна и является коррупцией и саботажем.