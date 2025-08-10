Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:09

Аэропорт Ухты временно закрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В воскресенье, 10 августа, аэропорт Ухты в Республике Коми временно перестал принимать самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Это связано с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Республике Коми и Татарстане были активированы системы предупреждения о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Так, в Ухте через уличные громкоговорители транслировались предупреждения о беспилотной опасности. По данным местных источников, проводилась эвакуация посетителей из одного из торговых центров города.

До этого в Краснодарском крае были зафиксированы последствия падения обломков сбитого беспилотника. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возгорание сухой травы произошло на окраине Крымска вблизи железнодорожных путей. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место для ликвидации огня.

ограничения
аэропорты
Росавиация
Ухта
