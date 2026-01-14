Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 05:44

Аэропорт на Северном Кавказе прекратил работу

Росавиация: аэропорт в Грозном приостановил прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аэропорт в столице Чечни Грозном (Северный) временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении полетов будет сообщено позже.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее стало известно, что в аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Решение вступает в силу на фоне действующего аэронавигационного предупреждения (NOTAM). Согласно ему, регулярное авиасообщение в Геленджике осуществляется только в дневное время — с 08:30 до 20:00.

До этого сообщалось, что аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов. Теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам. Диспетчерская вышка была закрыта еще в конце октября. Еще около трех месяцев не будет осуществляться сопровождение и в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.

