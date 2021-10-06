Администрация школы объяснила портрет Сталина на праздновании Дня учителя

В красноярской школе № 3 повесили портрет Иосифа Сталина на концерте в честь Дня учителя. Исполняющая обязанности директора учебного заведения Светлана Коваленко объяснила это тем, что праздник стилизовали под советскую эпоху. Об этом пишет телеканал «360».

Разработкой сценария занималась творческая группа педагогов. Творческая группа решила провести праздник в необычном формате. Поэтому мероприятие проходило в стилизованном формате, который отражает эпоху советских времён, — призналась Коваленко.

Она добавила, что на стенах висели и другие соответствующие стилистике плакаты, а на ведущих были надеты пионерские красные галстуки.

Обязательным атрибутом мероприятий того времени было наличие портрета руководителя, поэтому на стену был повешен портрет одного из самых узнаваемых лидеров, — оправдалась она.

Коваленко подчеркнула, что сами выступления детей никакого политического подтекста в себе не несли. Родители также не жаловались на формат и концепцию проведённого мероприятия.

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