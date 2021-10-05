«Одноклассники» поддержат педагогов ко Дню учителя

Социальная сеть «Одноклассники» проведёт серию эфиров о важности психологического здоровья учителей с 6 по 9 октября. Мероприятия будут приурочены ко Дню учителя, их подготовили совместно с Минпросвещения РФ, сервисом по подбору психологов Alter и Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ). Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

6 октября в 19:00 выступит психотерапевт, специалист сервиса Alter Светлана Махова. 9 октября в 19:00 — кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Анна Лобанова. Трансляции пройдут в официальном сообществе российских учителей «Мы учителя!», зрители смогут задать экспертам вопросы.

С 5 по 10 октября в «Одноклассниках» пройдёт марафон «Любимый учитель!». Пользователи смогут рассказать истории о школе и рассказать о воспоминаниях, связанных с учителями. Для этого нужно загрузить фотографию своего первого учителя под хэштегом #любимыйучитель.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» совместно с «ВКонтакте» создали приложение «Коллективный иммунитет», в котором можно увидеть вакцинированных друзей и узнать у них подробности. Приложение также содержит ответы по теме от экспертов Минздрава и мировую статистику.