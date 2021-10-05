«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили сервис для обмена опытом вакцинации

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» совместно с Минздравом РФ создали приложение «Коллективный иммунитет», в котором можно увидеть вакцинированных друзей и узнать у них подробности. Приложение также содержит ответы по теме от экспертов Минздрава и мировую статистику. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Пользователи смогут узнать о типах прививок, о побочных эффектах, о ревакцинации и о мифах, которые окружают вакцинацию. Чтобы самому получить статус вакцинированного в приложении, пользователю нужно пройти опрос.

Вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов объяснил, что сервис поможет сориентироваться в потоке новостей и принять решение.

С марта 2020 года мы запустили больше 60 проектов для информирования и поддержки людей в этот сложный период. И до сих пор продолжаем работать в тесном сотрудничестве с Минздравом, а также другими профильными локальными и международными организациями, — рассказал Рогозов.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» приглашает пользователей на онлайн-вечеринку в честь своего 15-го дня рождения. На празднике разыграют призы от партнёров на 1,5 млрд рублей.