«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили сервис для обмена опытом вакцинации
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:56, 05 октября 2021
Фото: vk/vk.com
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Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» совместно с Минздравом РФ создали приложение «Коллективный иммунитет», в котором можно увидеть вакцинированных друзей и узнать у них подробности. Приложение также содержит ответы по теме от экспертов Минздрава и мировую статистику. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Пользователи смогут узнать о типах прививок, о побочных эффектах, о ревакцинации и о мифах, которые окружают вакцинацию. Чтобы самому получить статус вакцинированного в приложении, пользователю нужно пройти опрос.
Вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов объяснил, что сервис поможет сориентироваться в потоке новостей и принять решение.
С марта 2020 года мы запустили больше 60 проектов для информирования и поддержки людей в этот сложный период. И до сих пор продолжаем работать в тесном сотрудничестве с Минздравом, а также другими профильными локальными и международными организациями, — рассказал Рогозов.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» приглашает пользователей на онлайн-вечеринку в честь своего 15-го дня рождения. На празднике разыграют призы от партнёров на 1,5 млрд рублей.