90-летние сибиряки поженились в Иркутске спустя 40 лет отношений

91-летний Николай Кравченок и 89-летняя Галина Рыкова недавно сыграли свадьбу в Иркутске, несмотря на то что познакомились они 40 лет назад. Об этом пишет «КП-Иркутск».

Мы познакомились примерно в конце 1981-го или начале 1982 года. Я тогда работала бухгалтером в поселке Еланцы, недалеко от Байкала. Николая, статного красавца в милицейской форме, которому было слегка за 50 лет, перевели работать в наш поселок из Усолья-Сибирского, — рассказала Рыкова.

Она призналась, что после смерти мужа пообещала сначала выдать троих дочерей замуж и только потом задумываться о собственных отношениях. Обещание она исполнила, съехавшись с Николаем через месяц после бракосочетания младшей дочери.

У Николая тоже была семья и двое детей. Когда мы познакомились, он уже с ними не жил. Вот только развод оформить официально отказывался. Через несколько месяцев после нашего знакомства он просто купил кольца, мы ими обменялись и стали жить как муж с женой, — вспомнила Галина Устиновна.

В итоге недавно бывшая супруга 91-летнего Николая скончалась и он решился официально скрепить узами брака свои отношения с Галиной.

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