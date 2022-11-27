70 тысяч жителей Абакана остались без отопления в 20-градусный мороз МЧС: в Абакане отключили отопление в 270 многоквартирных домах при 22 градусах мороза

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В Абакане в результате коммунальной аварии около 270 многоквартирных домов были отключены от центрального отопления, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Хакасии. Всего в этих домах проживает более 70 тысяч человек. В настоящий момент температура воздуха в городе составляет минус 22 градуса.

По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 тыс. человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр), — сказали представители ведомства.

Сроки завершения работ по устранению неполадок в МЧС не назвали.

Ранее утром сообщалось, что в поселке Октябрьский Новосибирской области 22 многоквартирных дома остались без отопления в результате аварии. Ведутся работы по восстановлению теплоносителя. По факту аварии начата прокурорская проверка. В ведомстве добавили, что в ремонтных работах задействованы 18 человек и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 30 населенных пунктов остались без света и тепла из-за ледяного дождя. Там оборудуют пункты обогрева для местных жителей.