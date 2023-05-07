1RND: в Ростове найден труп экс-замначальника ГСУ донского главка полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1RND со ссылкой на информированный источник в одном из силовых ведомств сообщает, что в Ростове найдено тело бывшего заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолия Турова. По информации издания, Туров мог совершить самоубийство, рядом с телом был найден его служебный пистолет Макарова.

Рядом с телом погибшего найден его именной пистолет Макарова, — говорится в сообщении.

По информации издания, полицейский страдал онкологическим заболеванием, имея третью группу инвалидности. 1RND сообщает, что, по словам знакомых Турова, мужчина после выхода на пенсию не смог смириться с тем, что остался не у дел.

Ранее стало известно, что бывший комиссар Скотленд-Ярда Малькольм Бейкер, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, свел счеты с жизнью. Его останки обнаружили в коттедже в графстве Сомерсет, где вечером 14 сентября произошли взрыв и пожар, в результате чего обрушились крыша и часть стен.