Sun: занимавшийся делом Литвиненко полицейский покончил с собой

Фото: Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший комиссар Скотланд-Ярда Малькольм Бейкер, занимавшийся расследованием смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, предположительно, покончил с собой, сообщает издание Sun. Его останки обнаружили в коттедже в графстве Сомерсет, где вечером 14 сентября произошлт взрыв и пожар, в результате чего обрушились крыша и часть стен.

На данном этапе (расследования. – NEWS.ru.) мы не думаем, что была причастность третьих лиц, — приводит издание слова полиции.

Литвиненко бежал в Великобританию и умер вскоре после получения гражданства. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России. Полиция назвала причиной смерти Александра Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование. ЕСПЧ пришел к выводу, что смерть Литвиненко была убийством, которое по указанию властей совершили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

Ранее вдова Литвиненко подала в ЕСПЧ иск на €3,5 миллиона. Женщина считает, что ее мужа отравили радиоактивным веществом. Также она утверждает, что существует связь между смертью ее супруга, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также отравлением политика Алексея Навального.

21 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за отравление Литвиненко в Лондоне в 2006 году, частично удовлетворив иск его вдовы.