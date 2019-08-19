https://static.news.ru/photo/d4ca0b2c-c311-11e9-983a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 79.mchs.gov.ru

Разлившиеся малые реки подтопили 19 населённых пунктов в Еврейской автономной области. За сутки вода пришла в три поселения.

В общей сложности затоплены семь домов и более одной тысячи приусадебных участков. В управлении внутренней политики правительства региона заявили, что в зоне наводнения — около 40 тыс. га сельхозземель и 17 участков местных дорог.

В Смидовичском и Биробиджанском районах 19 августа было эвакуировано 17 человек. Кого-то разместили в общежитиях, кто-то предпочёл остаться у родственников.

Ранее News.ru писал, что спасатели вывезли дачника и семь его кошек с затопленного острова возле Хабаровска. Операцию по спасению местного жителя и его питомцев провели сотрудники МЧС РФ. Мужчина остался в посёлке, где находится его приусадебный участок, из-за пропавшей кошки.