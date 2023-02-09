Выросло число погибших при взрыве дома в Новосибирске Число погибших при взрыве дома в Новосибирске выросло до пяти

Фото: МЧС Новосибирск

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в экстренных службах. Как уточнили в Минздраве Новосибирской области, под завалами были обнаружены тела двухлетнего младенца и сорокалетней женщины.

Спасатели только что нашли тело пятого погибшего. <...> Еще одно тело — 40 лет, женщина, и еще один погибший ребенок — два года, — рассказали собеседники агентства.

Как рассказал источник «112», в результате взрыва пострадали девять человек, трое числятся пропавшими без вести. Спасатели нашли под завалами дома тела 50-летнего мужчины и 30-летней женщины. Личности погибших устанавливаются.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что жертвами ЧП стали три человека. Количество пострадавших составляет 11 человек, они госпитализированы. Судьба еще 11 жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь.

Жителей взорвавшегося дома временно разместили в здании местной школы.