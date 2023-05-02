В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Брянской области около станции Снежетьская с рельсов сошли локомотив и 20 грузовых вагонов, сообщили ТАСС в РЖД. По предварительной информации, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате ЧП пострадавших нет, открытого горения нет.

Поезд следовал по маршруту Брянск — Карачев. По данным Baza, основной состав повреждений не получил — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. После схода вагонов было приостановлено движение на участке Снежетьская — Белые Берега.

По данным Telegram-канала SHOT, на месте инцидента были слышны три взрыва. На место прибыли пожарные.

1 мая в Брянской области на железнодорожных путях произошел взрыв, ставший причиной крушения поезда Гомель — Брянск. Мощность взрыва составила порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Было уничтожено около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы. После взрыва образовалась воронка диаметром 1,5 метра и глубиной 2,5 метра. На месте происшествия обнаружены фрагмент молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски, а также окурки, две пачки сигарет и пустая упаковка от супа быстрого приготовления.

Утром 2 мая движение поездов на данном участке было восстановлено. К работам по ремонту путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, в процессе было уложено около 100 метров полотна.