https://static.news.ru/photo/c259384c-b843-11e9-b8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудника управления «К» ФСБ России Александра Карелина Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест. Ранее он был арестован по делу о разбойном нападении и хищении 136 млн рублей.

Об этом сообщила секретарь судьи Валерия Гудзенко.

Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября, — цитирует заявление секретаря РИА Новости .

Следствие просило продлить содержание Карелина в СИЗО, но майор ФСБ был отпущен в зале суда, в свою очередь рассказал адвокат Максим Слюсаренко.

Ранее суд продлил арест трём фигурантам дела, писал News.ru. В СИЗО останутся сотрудник УФНС Москвы Дмитрий Чиквин, член спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и экс-работник прокуратуры Константин Жаров, который полностью признал свою вину.