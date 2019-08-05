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Предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Константин Жаров полностью признал вину.

Он даёт показания на других фигурантов дела и активно сотрудничает со следствием. Об этом рассказал ТАСС источник, близкий к процессу.

Жаров полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, активно сотрудничает со следствием и даёт изобличающие показания на всех фигурантов уголовного дела, — отметил собеседник агентства.

По делу в отношении сотрудников ФСБ, которых обвиняют в разбойном нападении и хищении 136 млн рублей, проходят ещё два фигуранта, которые являются гражданскими лицами. Это Борис Караматов, который скрывается от следствия и объявлен в розыск, а также Дмитрий Чувилин, давший показания на Караматова.

Бывшего сотрудника прокуратуры Жарова подозревают в организации разбойного нападения. Тогда преступникам удалось похитить 136 млн рублей. При этом он в 2019 году вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за разбой. Жаров получил 19 млн рублей за участие в преступлении и был задержан силовиками, когда пришёл забирать похищенные деньги из банковской ячейки.

Как писал News.ru, сейчас военные следователи проверяют на причастность к новым эпизодам преступной деятельности фигурантов дела.