https://static.news.ru/photo/ad320cf6-b879-11e9-989b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Арест и домашний арест восьмерым фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ продлён на 3 месяца.

По данным ТАСС , один из них — офицер ФСБ Александр Карелин — переведён под домашний арест. Сотрудник управления «К» старший лейтенант Артур Власов и боец спецподразделения «Альфа» капитан Роман Оболенский останутся в СИЗО.

Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 10 ноября включительно, — заявил судья.

Сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, сотрудникк спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров также останутся под стражей. Сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин и старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев будут находиться под домашним арестом.

Ранее News.ru писал о том, что предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Константин Жаров полностью признал вину. По данным следствия, группировка напала на мужчину в офисе московского банка «Металлург». Налётчики забрали у него 136 млн рублей наличными и скрылись.