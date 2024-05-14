Энергоэксперт подверг сомнению планы США по отказу от российского урана Энергоэксперт Анпилогов: США не смогут полностью отказаться от урана из России

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Соединенные Штаты не выполнят свой план об эмбарго на российский уран благодаря лазейкам в подписанном американским лидером Джо Байденом указе, заявил в беседе с «360» энергоэксперт Алексей Анпилогов. По его словам, сейчас США не имеют собственных мощностей для производства обогащенного топлива.

Закон подписан, но тем не менее в самом законе существует масса лазеек, которые позволяют обойти его основные положения. Эти лазейки были сознательно оставлены, потому что в настоящий момент времени Соединенные Штаты Америки не самодостаточны по производству урана, именно обогащенного урана для нужд своей в первую очередь атомной энергетики, — уточнил специалист.

Перед утверждением документа компания Centrus, чья деятельность направлена на поставки топлива на ядерные энергостанции, запросила исключение из закона. Такая привилегия позволит устранить имеющийся на отраслевом рынке дефицит, а Вашингтон будет квотировать поставки российского топлива, считает специалист.

При этом американская обогатительная отрасль в декабре прошлого года смогла получить только 20 тестовых килограммов обогащенного урана. Анпилогов уточнил, что к концу текущего года США должны получить 900 кг ядерного топлива. Для этих целей на территории страны стоят заводы европейских компаний, так как местные организации не имеют газовых центрифуг для обогащения. Из-за этого США будут делать акцент на закупке топлива у партнеров.

По мнению энергоэксперта, России сейчас нужно искать выходы на новые рынки. В первую очередь партнерами могут стать Индия и Китай, а после и страны Африки, в которых при помощи госкорпорации «Росатом» строят новые реакторы.

Президент США Джо Байден ранее подписал закон, который запрещает местным компаниям закупать российское топливо. Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров отмечал, что подобная мера скорее носит рекомендательный характер, так как она позволяет проводить закупки при необходимости.