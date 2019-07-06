Фото: press office of the MD of Azerbaijan

Около 3 млн рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ). По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф.

После совершения преступления неизвестный скрылся. В правоохранительные органы обратился старший научный сотрудник организации с заявлением о пропаже крупной суммы денег, пишет АГН «Москва». Представители силовиков сообщили, что по факту произошедшего...