Взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана. Об этом сообщили в военном ведомстве страны.
В результате ЧП погибли двое военнослужащих, один получил сильное ранение. На месте работают экстренные службы. Причины случившегося устанавливаются, передаёт
Ранее, как писал News.ru, боеприпас взорвался в казахстанской Арыси в ходе ликвидации последствий серии подрывов на складе. Инцидент произошёл, когда инженерно-сапёрное подразделение проводило работы по сбору фрагментов на прилегающей к арсеналу территории.