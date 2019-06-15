https://static.news.ru/photo/725b0b16-8f87-11e9-a173-fa163e074e61_1024.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Всемирный русский народный собор призывает ужесточить наказание за преступления межэтнического характера в связи с массовой дракой в посёлке под Пензой. Там произошла стычка местных жителей, предположительно, на национальной почве, погиб один человек.

Полагаем, что имеет смысл ужесточить ответственность как за участие в преступлениях межэтнического и межнационального характера, так и за подстрекательство к ним, — говорится в заявлении правозащитного центра ВРНС, которое приводит «Интерфакс».

Организация посоветовала «коренному населению» воздержаться от самостоятельного решения подобных конфликтов, «поскольку они в основном провоцируются этническими ОПГ».

Конфликт между жителями села Чемодановка случился 13 июня. Поводом к нему стала обычная ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. По словам президента федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр, местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.

Позднее во время схода граждан была перекрыта трасса М-5 «Урал». По делу о случившемся в полицию были доставлены 174 человека, писал News.ru.