https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpgФото: David Crane/ZUMAPRESS.com
МИД Боливарианской Республики выразил соболезнования американским гражданам в связи со стрельбой в Эль-Пасо (Техас).
Боливарианская Республика Венесуэла выражает свои искренние соболезнования и солидарность с народом США в связи со стрельбой в городе Эль-Пасо в штате Техас, в результате которой несколько человек погибли и десятки ранены. Мысли венесуэльского народа — с родственниками погибших — говорится в письме, опубликованном ведомством.
Как писал News.ru ранее, полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы.