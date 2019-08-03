Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

МИД Боливарианской Республики выразил соболезнования американским гражданам в связи со стрельбой в Эль-Пасо (Техас).

Боливарианская Республика Венесуэла выражает свои искренние соболезнования и солидарность с народом США в связи со стрельбой в городе Эль-Пасо в штате Техас, в результате которой несколько человек погибли и десятки ранены. Мысли венесуэльского народа — с родственниками погибших — говорится в письме, опубликованном ведомством.

Как писал News.ru ранее, полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы.

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