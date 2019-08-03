https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

МИД Боливарианской Республики выразил соболезнования американским гражданам в связи со стрельбой в Эль-Пасо (Техас).

Боливарианская Республика Венесуэла выражает свои искренние соболезнования и солидарность с народом США в связи со стрельбой в городе Эль-Пасо в штате Техас, в результате которой несколько человек погибли и десятки ранены. Мысли венесуэльского народа — с родственниками погибших — говорится в письме, опубликованном ведомством.

. @jaarreaza : #COMMUNIQUE | Venezuela expresses its heartfelt condolences & solidarity with the US people for the fatal human losses & dozens wounded in the deadly shooting occurred in Texas State. pic.twitter.com/NK1141pALj — Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru ранее, полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы.