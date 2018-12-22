Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту

https://news.ru/storage/news/aec814f715b1532d5746e61318c61179/c240747d-7ebe-4706-89be-df866ed3e24d_850.jpg Kamila StepienLe Pictorium/Global look press

Отряд спасателей был вынужден остановить спуск в шахту в Соликамске. Температура не позволяла продолжать операцию.

Сотрудники МЧС снова начали производить проливку горящего ствола в руднике СКРУ-3, сообщил командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Михаил Пестов.

Проливка будет продолжаться приблизительно 1,5 часа, передаёт РЕН ТВ. После этого спасатели снова снимут показатели температуры.

Ранее News.ru сообщал, что девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. На шахте бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. По предварительной версии, горит проходческий полок, возгорания метана не было. Руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, сообщил, что рабочие, скорее всего, погибли.