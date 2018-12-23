Спасатели нашли тела восьми горняков в Соликамске

Тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в 22 декабря произошла авария, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — цитирует сообщение ТАСС.
Поиски ещё одного горняка продолжаются.
Пожар произошло утром, 22 декабря, на глубине более 350 метров, сообщает «Местное время». Спасательные бригады несколько часов пытались пробиться к рабочим. На поверхность удалось подняться восьми горнякам, еще девять остались на глубине 364 метров. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
Как писал News.ru, спасатели в седьмой раз спустились к месту, где заблокированы рабочие. Предыдущие попытки были безуспешными из-за высокой температуры и задымлённости в шахте.