Спасатели нашли тела восьми горняков в Соликамске

https://news.ru/storage/news/09dac444718d4e0f3586768f93ac4f59/83bd416c-ce2e-4cf6-8971-e50e7162afd1_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в 22 декабря произошла авария, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — цитирует сообщение ТАСС.

Поиски ещё одного горняка продолжаются.

Пожар произошло утром, 22 декабря, на глубине более 350 метров, сообщает «Местное время». Спасательные бригады несколько часов пытались пробиться к рабочим. На поверхность удалось подняться восьми горнякам, еще девять остались на глубине 364 метров. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Как писал News.ru, спасатели в седьмой раз спустились к месту, где заблокированы рабочие. Предыдущие попытки были безуспешными из-за высокой температуры и задымлённости в шахте.