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Спасатели нашли тела восьми горняков в Соликамске

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в 22 декабря произошла авария, обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — цитирует сообщение ТАСС.

Поиски ещё одного горняка продолжаются.

Пожар произошло утром, 22 декабря, на глубине более 350 метров, сообщает «Местное время». Спасательные бригады несколько часов пытались пробиться к рабочим. На поверхность удалось подняться восьми горнякам, еще девять остались на глубине 364 метров. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Как писал News.ru, спасатели в седьмой раз спустились к месту, где заблокированы рабочие. Предыдущие попытки были безуспешными из-за высокой температуры и задымлённости в шахте.


#пожар #ШАХТА #спасатели #пермскийкрай #рабочие
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