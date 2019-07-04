https://static.news.ru/photo/c8a0f774-9e64-11e9-9903-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Один ребёнок, по данным экстренных служб Иркутской области, погиб во время паводка на территории региона. По предварительной информации, пропавших без вести малышей нет.

Погиб 21 человек, в их числе один ребёнок. Среди без вести пропавших детей нет, — цитирует сообщение ТАСС .

Паводки в регионе произошли в конце июня текущего года. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё 14 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы.

В шести районах действует режим ЧС. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что в 16 населённых пунктах остаются подтопленными 2,7 тысячи жилых домов, в которых проживают 6,4 тысячи человек. При этом спасатели прогнозируют новую волну паводков. Из берегов могут выйти реки Иркут, Китой, Ока и Белая.