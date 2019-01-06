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Пьяный таксист набросился на пешехода в Барнауле

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Таксист напал на пешехода в Центральном районе Барнаула. Конфликт произошёл на «зебре». После драки шофёр скрылся с места происшествия.

Личность водителя практически сразу установили и объявили его в розыск. Через некоторое время агрессивного гражданина задержали, пишет сообщество «Инцидент Барнаул» на сайте «ВКонтакте». По словам очевидцев, подозреваемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам пострадавшего, таксист забрал его кнопочный ключ, выпавший из кармана во время потасовки.

Ранее News.ru сообщал о конфликте таксиста и жителя Москвы. Пострадавший пассажир получил пулю в лицо по пути к возлюбленной.


#Барнаул #таксисты
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