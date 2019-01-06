Пьяный таксист набросился на пешехода в Барнауле

Таксист напал на пешехода в Центральном районе Барнаула. Конфликт произошёл на «зебре». После драки шофёр скрылся с места происшествия.
Личность водителя практически сразу установили и объявили его в розыск. Через некоторое время агрессивного гражданина задержали, пишет сообщество «Инцидент Барнаул» на сайте «ВКонтакте». По словам очевидцев, подозреваемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По словам пострадавшего, таксист забрал его кнопочный ключ, выпавший из кармана во время потасовки.
Ранее News.ru сообщал о конфликте таксиста и жителя Москвы. Пострадавший пассажир получил пулю в лицо по пути к возлюбленной.