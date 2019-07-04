Фото: Christian Charisius/dpa

Пожар, вспыхнувший на складе компании Jim Beam, известного производителя бурбона, уничтожил 45 тысяч бочек напитка.

Возгорание произошло, по предварительной версии, от попадания в склад, находящийся в американском штате Кентукки, молнии. Содержимого каждой бочки хватило бы на наполнение 150–210 бутылок, в зависимости от объёма тары, сообщает Bloomberg.

Представители компании заявили, что Бурбон в сгоревших бочках был молодым и его потеря не повлияет на доступность напитка для потребителей. По оценкам экспертов, при розничной стоимости одной бутылки в $15-35 (950–2215 рублей) ущерб производителя составил $90–300 млн.

Как писал News.ru ранее, национальный мексиканский алкогольный напиток — текила — подорожал за четыре года на 23%, вырос и спрос на него.

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