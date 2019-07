Возгорание произошло, по предварительной версии, от попадания в склад, находящийся в американском штате Кентукки, молнии. Содержимого каждой бочки хватило бы на наполнение 150–210 бутылок, в зависимости от объёма тары, сообщает Bloomberg .

More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq