https://static.news.ru/photo/412da2da-9e0d-11e9-b4e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christian Charisius/dpa

Пожар, вспыхнувший на складе компании Jim Beam, известного производителя бурбона, уничтожил 45 тысяч бочек напитка.

Возгорание произошло, по предварительной версии, от попадания в склад, находящийся в американском штате Кентукки, молнии. Содержимого каждой бочки хватило бы на наполнение 150–210 бутылок, в зависимости от объёма тары, сообщает Bloomberg .

More than 45,000 barrels of bourbon were likely destroyed after a fire broke out at a Jim Beam aging facility late last night - engulfing two storage buildings. pic.twitter.com/Pk9NYLfyMq — RTV6 Indianapolis (@rtv6) 3 июля 2019 г.

Представители компании заявили, что Бурбон в сгоревших бочках был молодым и его потеря не повлияет на доступность напитка для потребителей. По оценкам экспертов, при розничной стоимости одной бутылки в $15-35 (950–2215 рублей) ущерб производителя составил $90–300 млн.

Как писал News.ru ранее, национальный мексиканский алкогольный напиток — текила — подорожал за четыре года на 23%, вырос и спрос на него.