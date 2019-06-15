https://static.news.ru/photo/6756944a-8f93-11e9-8e59-fa163e074e61_1024.jpg Иван Приходько Фото: facebook.com/ivan.prikhodko.9

От взрыва неустановленного взрывного устройства на окраине Горловки в Донбассе погиб один из местных жителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской администрации Ивана Приходько.

Сегодня в районе Пятовского водохранилища погиб житель Горловки. По информации МЧС, погибший 1980 года рождения. На данный момент обстоятельства и взрывное устройство устанавливаются, — заявил Приходько.

Собеседник агентства добавил, что по предварительным данным, молодой человек находился на пикнике с друзьями. В какой-то момент он отошёл от компании в кусты, откуда потом прозвучал взрыв.

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