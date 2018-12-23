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Глава Прикамья счёл спасение горняков маловероятным

Губернатор Пермского края Максим Решетников Federation Council of Russia/Flickr.com/ Global Look Press

Губернатор Пермского края Максим Решетников

происшествия [ версия для печати ]

Шансов спасти девятерых заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске горняков нет. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Было сделано всё возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят — шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким», — написал Решетников в Instagram.

Также глава Прикамья обещал оказать родным и близким горняков «всю возможную помощь», добавив, что отдал соответствующие распоряжения министерствам.

Борьба с пожаром в шахте в Соликамске, по информации Решетникова, продолжается.

Как писал ранее News.ru, горноспасателям в шестой раз не удалось добраться до заблокированных горняков из-за изменений конструкций ствола шахты, продолжающегося горения и сильной задымлённости. Родственникам остающихся под землёй рабочих оказывают помощь психологи. Возгорание в строящемся стволе шахты «Уралкалия» произошло утром 22 декабря. На поверхность из района задымления вывели восемь человек, еще девять остались на глубине 364 метров. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трёх и более человек».


#пожар #ШАХТА #пермскийкрай #горняки
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