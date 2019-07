Возгорание в студии произошло в 10.35 по местному времени (04.35 мск). В этот момент в здании находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу. В результате пожара пострадали 36 человек. Количество погибших и раненых может возрасти, поскольку полиция не может установить местонахождение более 12 человек. В ликвидации пожара были задействованы около 30 пожарных расчетов. Потушить пожар удалось спустя пять часов, передаёт РИА Новости .

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi