https://static.news.ru/photo/02c43bc6-a94d-11e9-af63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Власти Японии официально подтвердили гибель 25 человек в результате поджога студии аниме в Японии. Часть раненых находится в критическом состоянии.

Возгорание в студии произошло в 10.35 по местному времени (04.35 мск). В этот момент в здании находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу. В результате пожара пострадали 36 человек. Количество погибших и раненых может возрасти, поскольку полиция не может установить местонахождение более 12 человек. В ликвидации пожара были задействованы около 30 пожарных расчетов. Потушить пожар удалось спустя пять часов, передаёт РИА Новости .

Breaking: Multiple people are dead after a man intentionally set a fire at an anime studio in Kyoto, Japan. pic.twitter.com/B0fnL2IiAi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 18 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что здание аниме-студии поджёг мужчина, кричащий «Умри». На месте происшествия было найдено холодное оружие.