Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Власти Японии официально подтвердили гибель 25 человек в результате поджога студии аниме в Японии. Часть раненых находится в критическом состоянии.

Возгорание в студии произошло в 10.35 по местному времени (04.35 мск). В этот момент в здании находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу. В результате пожара пострадали 36 человек. Количество погибших и раненых может возрасти, поскольку полиция не может установить местонахождение более 12 человек. В ликвидации пожара были задействованы около 30 пожарных расчетов. Потушить пожар удалось спустя пять часов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что здание аниме-студии поджёг мужчина, кричащий «Умри». На месте происшествия было найдено холодное оружие.

 

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