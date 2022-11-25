В Подмосковье обсудят инвестиции в условиях современного российского рынка

Фото: Пресс-служба форума «Время инноваций»

В Подмосковье 7–8 декабря в рамках ежегодного форума «Время инноваций» обсудят инвестиции в условиях современного российского рынка. В мероприятии примут участие эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер. Основная цель организаторов мероприятия — представлять самые смелые и эффективные инновации, которые появляются во всех сферах экономики каждый год.

Форум пройдет в течение двух дней. 7 декабря гости мероприятия смогут посетить нетворкинг-сессию, которая пройдет в формате интеллектуальной игры. Во второй день, 8 декабря, на форуме обсудят вопросы импортозамещения, новых вызовов и возможностей, которые предлагает текущая ситуация в российской экономике. Помимо того эксперты обсудят, как в новых условиях встать на путь повышения производительности и конкурентоспособности. В завершение второго дня состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций» и Digital Leaders Award, победителей которых ежегодно определяет экспертный совет.

Фото: Пресс-служба форума «Время инноваций»

Ежегодный форум Investment Leaders прошел 12 ноября в отеле «Москва Марриотт Новый Арбат», на нем обсудили состояние российского рынка акций. Мероприятие собрало на одной площадке более тысячи участников, среди которых были известные инвесторы, банкиры и государственные деятели. Посетители форума имели возможность задать экспертам вопросы и получить личные рекомендации.