В Петербурге прошёл XXII форум по коммуникациям Baltic Weekend

Фото: Пресс-служба Baltic Weekend

15 и 16 сентября 2022-го в Санкт-Петербурге прошел XXII международный форум Baltic Weekend, участники которого разобрали актуальные кейсы индустрии, обсудили изменения коммуникационной сферы и проанализировали главные тренды PR-рынка. Организатором форума выступило коммуникационное агентство SPN Communications.

Одной из важнейших тем форума стала проблема новой идентичности: как бизнес и сфера коммуникаций ощущают себя в обновленных реалиях. В течение двух дней прошло шесть круглых столов, посвященных вопросам коммуникационной индустрии, среди которых: позиционирование СМИ в нынешних условиях и форматы, которые работают; взаимодействие розничных инвесторов и PR; медиапотребление и инструменты PR на рынке Востока.

Вечер первого дня завершился церемонией награждения PROBA Awards. Победителем в номинации «Специалист года» в 2022 году стала руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия Сегодня» Анна Старкова. Также, по решению жюри, утвержден Специальный приз, который получил проект футбольного клуба «Зенит» «Твоё тело не из мрамора — позаботься о себе вовремя».

27 сентября, в день открытия VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), оператором которой выступает Фонд Росконгресс, в Сочи пройдут показательные пожарно-тактические учения МЧС России. Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение условных пострадавших с высоты, помощь при ДТП, ликвидация утечки химически опасных веществ.