В Петербурге пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend

Фото: balticweekend.com

В Санкт-Петербурге 15 и 16 сентября пройдет XXII международный форум для профессионалов по коммуникациям Baltic Weekend. В первый день мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.

Форум помогает игрокам отрасли обмениваться знаниями и опытом. Его формат faces & cases предполагает выступления ключевых фигур public relations с актуальными кейсами индустрии. Ежегодно гостями мероприятия становятся более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти.

Спикерами этого года выступят генеральный директор, советник первого заместителя руководителя администрации президента РФ Валерий Фёдоров, руководитель управления общественных связей Сеченовского университета и основатель Telegram-канала «Хуже Федосеева» Ярослав Федосеев, а также другие профессионалы своего дела.

Регистрация на форум открыта до 13 сентября 2022 года включительно.

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