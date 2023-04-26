Россияне предложили более 11 тысяч идей по развитию страны

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Прием заявок для россиян на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс, продлили до 21 мая включительно. На данный момент было предложено более 11,5 тысяч идей по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы». В топ-5 регионов по количеству предложенных инициатив вошли Башкирия, Самарская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.

Жители страны могут предложить свои идеи по развитию России, а также принять участие со своими проектами в конкурсе перспективных брендов. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия. Помощник президента России Максим Орешкин отметил, решение продлить прием заявок было принято в связи с просьбами дать больше времени на подготовку.

К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан, — отметил Орешкин.

Заместитель председателя организационного комитета и гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что суть форума заключается в создании простых и понятных условий для реализации проектов. Участники могут получить необходимую поддержку благодаря партнерам мероприятия. Она отметила, что на помощь могут рассчитывать не только победители, чьи идеи представят президенту России Владимиру Путину, но и все авторы проектов.

Конкурс брендов также пользуется популярностью среди россиян. На данный момент подано более 3,1 тысячи заявок по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, креативная индустрия, информационные технологии и высокие технологии. Чаще всего свои проекты предлагают жители Башкирии, Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее стало известно, что россияне в рамках форума предложили решения по переработке пластика и строительных отходов, снижению уровня загрязнения воздуха, сокращению парникового эффекта и созданию новых экологических троп по всей стране. Директор дивизиона «Экология» АСИ Максим Евдокимов отметил, что забота об окружающей среде является важным направлением для развития страны.