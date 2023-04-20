Россияне предложили решения по переработке пластика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России направили более 550 заявок по направлению «Национальная экологическая инициатива» в рамках третьего форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили АСИ и Фонд Росконгресс. Россияне предложили решения по переработке пластика и строительных отходов, снижению уровня загрязнения воздуха, сокращению парникового эффекта и созданию новых экологических троп по всей стране. Заявки принимаются до 26 апреля, направить их можно через официальный сайт мероприятия. Директор дивизиона «Экология» АСИ Максим Евдокимов отметил, что забота об окружающей среде является важным направлением для развития страны.

Представленные на трек НЭИ проекты посвящены в том числе решениям по эффективной переработке отходов, развитию различных видов экотехнологий и экологического просвещения в стране. Экология — один из ключевых факторов, определяющих качество жизни человека, — заявил Евдокимов.

Гендиректор компании «Большая Тройка» Артем Седов предложил создать единую интернет-платформу для заявок по работе с отходами. Предприятиям предложат для сотрудничества проверенные компании. Для вывоза нужно будет оставить заявку на вывоз мусора, а система сама выберет подходящего исполнителя и даст средства по отслеживанию всех процессов. Соглашения будут заключаться с помощью электронной подписи. Региональные и федеральные власти получат доступ к платформе, чтобы контролировать процессы утилизации.

Житель Тюмени Петр Зубков предложил снизить загрязнение окружающей среды от выветривания и просыпания угля и руды при транспортировке с помощью использования гуаровой пленки из смеси камеди, воды и речного песка. Решение может оказаться полезным для предприятий горно-химической и угольной промышленности. АСИ взяло этот проект на поддержку.

Москвич Василий Шупиков поделился идеей по установке пунктов приема и переработки пластика, где можно будет изготовить новые вещи и изделия на основе имеющегося сырья. Пункты можно будет установить в городских магазинах и госучреждениях. Команда проекта также планируется разработать систему награждений, в рамках которой можно будет получать изделия бесплатно, в зависимости от количества сданного сырья.

Ранее стало известно, что жители России могут предложить идеи и готовые проекты по развитию страны в рамках третьего форума «Сильные идеи для нового времени». В итоге 100 лучших проектов будут представлены на форуме в июне 2023 года, а часть из них презентуют президенту России Владимиру Путину. Отбор проходит по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы».