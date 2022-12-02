Российскому бизнесу предложили сэкономить десятки миллионов рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря прошел Международный форум-выставка «Российский промышленник», на котором обсудили проблемы развития промышленности в России в современных условиях. Также на форуме прошла серия мероприятий для школьников и студентов, на которых были организованы зоны для тренингов и мастер-классов, где потенциальные работодатели смогли рассказать об актуальных вакансиях и стажировках. Одним из таких мероприятий был Фестиваль профессий от проекта «Билет в будущее». Представитель проекта Лилия Зиборова в рамках мероприятия предложила руководителям российских компаний использовать готовые кейсы для экономии десятков миллионов рублей на создании собственных профориентационных программ.

«Билет в будущее» и профориентационные мероприятия, заложенные в сценарий проекта, нацелены на решение важной задачи по обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами, замотивированными, осознанно сделавшими свой выбор, что, конечно, крайне необходимо сегодня российской промышленности для восполнения дефицита среди специалистов рабочих профессий, — подчеркнула Зиборова.

В общей программе форума-выставки «Российский промышленник» состоялись более 80 мероприятий, связанных с импортозамещением, цифровизацией и господдержкой промышленности. В этом году участниками форума стали более 220 предприятий, институтов развития и технических университетов со всей России, а также из Ирана, Белоруссии и Казахстана.

В Москве ранее прошла вторая церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в формате оперной постановки, награду получили победители в 11 номинациях. В этом году кандидатов на получение премии было две тысячи, а победителей выбрало жюри из 100 ведущих экспертов отрасли.