Радио DFM отметило свой 22-й день рождения

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

16 сентября радио DFM отметило своё 22-летие в столичном ночном клубе. Вечеринка порадовала собравшихся зрителей множеством приятных сюрпризов и выступлений, на сцену вышли любимые музыканты радио DFM: Artik & Asti, NILETTO, Ханна, Mary Gu и другие.

Впервые с февраля группа Artik&Asti выступила полным составом, что не могло не порадовать поклонников. К солистке Севиль, которая долгое время выходила на сцену одна, наконец присоединился Artik. Это стало неожиданным подарком и для почитателей группы, и для всех слушателей радио DFM.

Певец Егор Шип презентовал новую песню, а певица Ханна приехала поздравить радио с праздником, сбежав на несколько часов с дня рождения мужа. Радио DFM поблагодарило всех артистов и зрителей за потрясающую атмосферу и яркий праздник, который запомнится надолго.

14 сентября свой 27-й день рождения отпраздновало «Русское Радио». На празднике собрались знаменитые артисты и продюсеры. Выступили Николай Басков, Слава, Люся Чеботина и другие звёзды шоу-бизнеса. Гости признались в любви к радиостанции и с радостью рассказали о роли радио в карьере музыкального исполнителя.