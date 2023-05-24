Представители 50 стран примут участие в Евразийском экономическом форуме

Фото: Максим Григорьев/Фотобанк «Россконгресс»

В II Евразийском экономическом форуме, организованном Фондом Росконгресс, примут участие представители более чем 50 стран. Мероприятие состоится в Москве 24–25 мая. Форум пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». Среди гостей также ожидаются представители ООН, ВОЗ и Международной организации по миграции. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук подчеркнул, что мероприятие посетят свыше 500 иностранных представителей.

Из более чем 2700 гостей форума, подтвердивших участие, — свыше 500 иностранных представителей из 54 государств. Дискуссии на площадках форума нацелены на выработку конкретных практических решений, направленных на всестороннее экономическое развитие государств — членов Евразийского экономического союза и стран Евразийского региона. Вместе с тем форум станет площадкой для бизнес-диалога: в нем примут участие свыше 650 представителей бизнеса из более чем 450 компаний, — рассказал Оверчук.

Одна из ключевых дискуссий в рамках блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+» затронет вопросы интеграции между государствами на период до 2030 и до 2045 годов. В обсуждении примут участие вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Всего в рамках форума состоится около 35 сессий, которые будут разделены на семь направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок делового совета ЕАЭС. Главная цель форума — совершенствование отношений между государствами.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕЭФ), организованного в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие будет посвящено теме «евразийской интеграции в многополярном мире».