Посетители парка «Остров Мечты» поучаствуют в спортивных тренировках

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

С 3 июня посетители южного ландшафтного парка «Остров Мечты» смогут принять участие в спортивных тренировках, мастер-классах по робототехнике и робофутболу в рамках фестиваля «Лето яркого цвета». Их также ждут уроки по флористике, танцевальные занятия и чайные церемонии. Все мероприятия будут проходить в выходные дни. Вход на них бесплатный и свободный. Для участия в некоторых активностях необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.

Каждую субботу в июне будут проводиться беговые тренировки под наблюдением опытных инструкторов, занятия йогой и функциональные тренировки на все группы мышц. Для юных гостей фестиваля запланированы мастер-классы по созданию и программированию собственных моделей роботов, с которыми можно будет принять участие в робофутболе. По воскресеньям посетителей ждут тренировки по растяжке и гибкости, а также мастер-классы по танцам 40–50-х годов. Полученные навыки можно будет применить в танцевальном вечере. Детей по воскресеньям ждут инженерные занятия, на которых можно будет научиться создавать умные устройства, использовав на практике знания по математике, информатике и физике.

11, 18 и 25 июня состоятся мастер-классы по флористике, где участники создадут композиции из сухих и живых цветов. 4, 10 и 17 июня гостей фестиваля познакомят с традициями китайской чайной церемонии.

«Остров Мечты» ранее подготовил обширную программу для посетителей в честь Дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня. Маленькие гости научатся делать слаймы, а также примут участие в шоу мыльных пузырей. Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке 3 июня с 14:00 до 17:15.