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28 июля 2025 в 10:49

Полина Гагарина и JONY посетили DDX Fitness FEST 2025 в Москве

Фото: Пресс-служба DDX

JONY и Полина Гагарина посетили масштабный фестиваль фитнеса и здорового образа жизни DDX Fitness FEST. Они стали хедлайнерами вечерних концертов мероприятия, которое прошло в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Для гостей также организовали разминку с чемпионкой мира по фигурному катанию Лизой Туктамышевой, розыгрыши подарков и полосу с препятствиями в стиле «ниндзя-шоу». Посетители также поучаствовали в терапевтическом рисовании, шахматном турнире и семейных игровых квизах.

В рамках фестиваля было проведено более 150 групповых тренировок. Кроме того, в программу вошли духовные практики, встречи с блогерами, лекции, мастер-классы и другой интерактив.

Фестиваль здорового образа жизни DDX Fitness FEST прошел с 26 по 27 июля. На площадке «Зингаро» для гостей и жителей столицы разместили тематические зоны, посвященные разным форматам активностей.

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