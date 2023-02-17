Крупнейший парк развлечений Москвы проведет бесплатные мастер-классы «Остров Мечты» подготовил бесплатные мероприятия ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба «Острова Мечты»

Московский парк развлечений «Остров Мечты» подготовил бесплатные праздничные мероприятия, которые пройдут с 23 по 25 февраля, ко Дню защитника Отечества и Масленице. Гостей парка ожидают разнообразные бесплатные мастер-классы и игры. Вход на все мероприятия свободный.

Посетители 23 февраля смогут поучаствовать в спортивных эстафетах и пройти шуточные нормативы ГТО. Мероприятия пройдут в 15:00 и 16:45. Гостей также ждут мастер-класс по изготовлению праздничных открыток и соревнования по армреслингу и вязанию морских узлов. Посетители «Острова Мечты» смогут выиграть призы и получат подарки.

В парке развлечений 24 и 25 февраля пройдут масленичные гулянья. Гостей с 15:00 на площади «Москва» в городском променаде будут встречать герои сказок: Емеля, Змей Горыныч и русские красавицы. Посетителей ждут хороводы, народные песни и частушки. Также в парке на тематических мастер-классах научат создавать яркие фигурки солнца, главного символа Масленицы. «Остров Мечты» подготовил шоу мыльных пузырей, полюбоваться на которое можно будет в 16:00 и 17:30.

Театр имени Пушкина ранее подготовил постановки к праздникам. 23 февраля зрители смогут посмотреть спектакль «Красавец мужчина» по пьесе А. Н. Островского о мужчине, который просит жену о разводе.