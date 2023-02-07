Театр Пушкина подготовил три искрометные постановки к праздникам

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Театр имени Пушкина подготовил три искрометные постановки к праздникам. 14 и 23 февраля, а также 8 марта на сцене покажут спектакли «Ложные признания», «Красавец мужчина» и «Мадам Рубинштейн».

Спектакль «Ложные признания» станет отличным способом провести время со своей второй половинкой в День всех влюбленных. Комедия рассказывает о тонкостях любви, корысти и искренности. Постановку стоит посетить тем, кто хочет вдоволь посмеяться, а заодно проверить, сходятся ли взгляды на жизнь и любовь с партнером. В спектакле играют Виктория Исакова, Вера Алентова, Александр Дмитриев и Андрей Заводюк.

«Красавца мужчину» можно будет посмотреть 23 февраля. Спектакль поставили по комедийной пьесе А. Н. Островского о мужчине, который просит жену о разводе. Главный герой хочет найти себе новую супругу, побогаче, чтобы за ее счет погасить долги. Роли исполняют Владимир Жеребцов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева и Анастасия Панина.

В Международный женский день на сцену театра имени Пушкина выйдет Вера Алентова в трагикомедии «Мадам Рубинштейн». Спектакль расскажет историю предпринимательницы Хелен Рубинштейн, богатой и влиятельной, которая не боялась отстаивать свою точку зрения. Роли исполняют Вера Алентова, Дмитрий Власкин, Артём Ешкин и Ольга Науменко.

В декабре Московский драматический театр имени А. С. Пушкина впервые представил новое прочтение пьесы А. Н. Островского «Красавец мужчина». Режиссер Данил Чащин перенес героев пьесы в современный мир.