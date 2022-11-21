Театр Пушкина представит необычное прочтение пьесы Островского Театр Пушкина представит необычное прочтение пьесы Островского «Красавец мужчина»

Фото: Пресс-служба Московского драматического театра имени А.С. Пушкина

На сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 9 и 10 декабря состоится премьера спектакля «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского. Режиссер Данил Чащин перенес действие классического произведения в современные реалии — герои снимают друг друга в сторис, следят за количеством лайков и всеми силами стараются оставаться молодыми. В постановке Чащина остро встаёт вопрос: сколько стоит красота и не теряются ли в погоне за ней искренность, близость и любовь.

На мой взгляд, лучше всего суть этой пьесы и нашего спектакля отражает следующая фраза: «Человек про многое может говорить с интересом, но только о себе — с наслаждением, и ни на какое другое произведение искусства он не смотрит так, как на собственную фотографию», — пояснил Чащин.

Роли в постановке исполнят Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Вера Воронкова, Владимир Майзингер, Сергей Миллер и Андрей Заводюк.

В Москве ранее представили новый спектакль Дмитрия Бикбаева «Погружение», одной из тем которого стала «культура отмены». В основе сюжета взаимоотношения мужчины и женщины. Двигаясь к своим целям и пытаясь реализовать себя, они пренебрегают персональной свободой и личными границами партнёра. В финале к героям приходит осознание: истинные ценности жизни сокрыты именно внутри, где осталась только выжженная земля. Отдельная линия спектакля — рефлексия на тему «культуры отмены», когда любая точка зрения, не совпадающая с современной повесткой и тенденцией, по мнению авторов постановки, «может попасть под бескомпромиссный конвейер по развешиванию ярлыков».