«Остров Мечты» подготовил большой концерт ко Дню города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк развлечений «Остров Мечты»

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме подготовил большой концерт ко Дню города. Празднование в городском променаде состоится 9 сентября. Детские коллективы выступят с танцевальными номерами, пройдут музыкальные выступления, а также мастер-классы и розыгрыши призов. Все желающие смогут сфотографироваться с символами парка Дримчиками. Вход на мероприятия свободный.

На центральной площади городского променада «Остров Мечты» в 13:00 программу откроют Дримчики. Они проведут различные игры и сфотографируются с посетителями. В 14:00 юные артисты исполнят популярные песни о Москве и выступят с хореографическими номерами. Гости мероприятия также смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе. В 14:00, 15:30 и 17:00 посетителей научат украшать глазурью пряники, создавать красочные значки и расписывать деревянные фигурки. До 18:30 пройдут викторины и конкурсы с розыгрышем подарков. Праздник завершится в 18:30 ярким шоу воздушных шаров.

10 сентября «Остров Мечты» присоединится к празднованию Дня города на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы». В 13:00 Дримчики устроят дискотеку на главной сцене, гости смогут сделать с ними фотографии и прокатиться на колесе обозрения.

Московский парк развлечений «Остров Мечты» 1 мая представил посетителям семь новых персонажей. Дримчики, оранжевые треугольники, созданные благодаря логотипу, стали символами парка.