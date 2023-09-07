На ВЭФ состоится первый в мире концерт с использованием ИИ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс, пройдет первый в мире концерт с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть вместе с Большим симфоническим оркестром 10 сентября на Приморской сцене Мариинского театра сыграет Симфонию № 1 под названием «Космос», написанную композитором Петром Дрангой.

Как отметил сам композитор, он считает удивительной возможность объединить человеческую деятельность с искусственным интеллектом во благо культуры.

Композиторская деятельность уже многие годы является основой моего творческого пути, и симфонию «Космос» я вижу уникальной попыткой объединить возможности технологий искусственного интеллекта и человека во благо. Этот момент очень близок, поэтому сейчас идеальное время для такого эксперимента, главное — подходить ко всему с добрым и открытым сердцем, — уточнил Дранга.

Композитор позволил использовать нейросеть так, чтобы она могла переосмыслить и дополнить симфонию. Таким образом, искусственный интеллект превращается в соавтора композиции. Симфония № 1 написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В первой и второй частях нейросеть SymFormer будет управлять экспрессивностью композиции при помощи виртуального синтезатора. Главные партии исполнят музыканты из Китая. Третья и четвертая части станут полной импровизацией от искусственного интеллекта.

На сцене также разместят арт-объект под названием «техноматрешка», который призван символизировать нейромузыканта. Центром инсталляции станет умная колонка с виртуальным ассистентом. Руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова уточнила, что культурная программа занимает важное место в программе ВЭФ.

Традиционно мероприятия фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» занимают важное место в программе Восточного экономического форума. <...> Уверена, такое знаковое событие мирового масштаба, как совместное выступление искусственного интеллекта и академических музыкантов, поспособствует и укреплению статуса России как одного из технологических лидеров в мире, так и укреплению партнерских отношений со всеми заинтересованными сторонами, — уточнила Иванова.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2023 пройдут спортивные игры. Сам форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.